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Роналду выразил недовольство Аллегри

Роналду выразил недовольство Аллегри
06:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Роналду выразил главному тренеру Ювентуса свое недовольство по ходу матча с Наполи.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду по ходу второго тайма матча с Наполи выразил Массимилиано Аллегри свое недовольство.

Роналду не понравился тот факт, что он был единственным, кто активно прессинговал игроков Наполи.

В определенный момент португалец посмотрел на Аллегри и выкрикнул: "Мистер!".

Как отмечает Corriere dello Sport, Аллегри не довольны и в руководстве – с ним уже был разговор после поражения от Атлетико в Лиге чемпионов. Сообщается, что Аллегри может подать в отставку, не дожидаясь решения сверху.

Роналду похвастался новым авто за 450 тысяч долларов

Ранее сообщалось, что Роналду похвастался своим перекрашенным Rolls Royse.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Наполи, Серия А.
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