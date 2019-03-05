Роналду выразил недовольство Аллегри

Новости спорта: Роналду выразил главному тренеру Ювентуса свое недовольство по ходу матча с Наполи.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду по ходу второго тайма матча с Наполи выразил Массимилиано Аллегри свое недовольство.

Роналду не понравился тот факт, что он был единственным, кто активно прессинговал игроков Наполи.

В определенный момент португалец посмотрел на Аллегри и выкрикнул: "Мистер!".

Как отмечает Corriere dello Sport, Аллегри не довольны и в руководстве – с ним уже был разговор после поражения от Атлетико в Лиге чемпионов. Сообщается, что Аллегри может подать в отставку, не дожидаясь решения сверху.

Ранее сообщалось, что Роналду похвастался своим перекрашенным Rolls Royse.