Как фанат Карпат убегал от стюардов (Видео)

Во время матча 20-го тура УПЛ между «Карпатами» и «Львовом» (0:1) болельщик «зелено-белых» совершил впечатляющий побег от стюардов.
Фанату «Карпат» не удалось избежать крепких объятий работников стадиона, но все же он в целости и сохранности вернулся на сектор. Чего не скажешь о пластиковых стульях, которые массово летели с трибун в сторону стюартов.
ТАЧДАУН на львівському дербі
Фанат @FCKarpatyLviv міг би класно грати в американський футбол, але обрав не те місце...
Заціни забіг за п'тибальною шкалоюpic.twitter.com/GdzLWIOfHM
— FootballHub (@FootballHub_Ua) 4 марта 2019 г.
Напомним, Львов обыграл Карпаты, Александрия отыгралась у Мариуполя.