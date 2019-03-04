Как фанат Карпат убегал от стюардов (Видео)

Новости спорта: Болельщик львовского клуба повеселил публику во время львовского дерби.

Во время матча 20-го тура УПЛ между «Карпатами» и «Львовом» (0:1) болельщик «зелено-белых» совершил впечатляющий побег от стюардов.

Фанату «Карпат» не удалось избежать крепких объятий работников стадиона, но все же он в целости и сохранности вернулся на сектор. Чего не скажешь о пластиковых стульях, которые массово летели с трибун в сторону стюартов.

ТАЧДАУН на львівському дербі

Фанат @FCKarpatyLviv міг би класно грати в американський футбол, але обрав не те місце...

Заціни забіг за п'тибальною шкалоюpic.twitter.com/GdzLWIOfHM — FootballHub (@FootballHub_Ua) 4 марта 2019 г.

Напомним, Львов обыграл Карпаты, Александрия отыгралась у Мариуполя.