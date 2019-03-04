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Окслейд-Чемберлен выйдет на поле годичной паузы

Окслейд-Чемберлен выйдет на поле годичной паузы
19:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Алекс Окслейд-Чемберлен выйдет на поле впервые с апреля 2018 года в матче за дубль.

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен 8 марта сыграет за молодёжный состав клуба в матче с «Дерби Каунти». Об этом сообщает Liverpool Echo.

По данным источника, футболист полностью восстановился после травмы, но главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы хавбек набрал форму в играх за молодёжный состав.

Напомним, что Окслейд-Чемберлен получил разрыв крестообразных связок колена в апреле прошлого года в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2). С тех пор хавбек на поле не выходил.

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25-летний Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Арсенала». Сумма трансфера составила € 38 млн. Его контракт с мерсисайдским клубом действителен до лета 2022 года.

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ФК Арсенал (Лондон), Алекс Окслейд-Чемберлен, АПЛ, Новости футбола.
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