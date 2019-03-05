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Ширер: Зинченко блестяще себя показал

Ширер: Зинченко блестяще себя показал
03:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Специалист – об игре 22-летнего украинского игрока «Манчестер Сити».

Экс-форвард национальной сборной Англии Алан Ширер высоко оценил игру украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко в поединке 29-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута» (1:0).

«Зинченко в этом матче блестяще себя показал, он позволил команде получить пространство. У «Борнмута» не было не одного опасного удара, всего 18% владения мячом. Тренер «Борнмута» специально изменил схему игры своей команды, чтобы усложнить жизнь игрокам «Манчестер Сити». Но соперник не запаниковал.

Команда Гвардиолы преподала урок терпения и понимания. Она показала, что произойдет если ты будешь работать, а не терять самообладание. «Горожанам» было непросто на протяжении всей игры, но когда у вас в составе есть хорошие и опытные игроки, вы добиваетесь успеха даже в трудной ситуации», - сказал Ширер.

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Ранее сообщалось, что Зинченко попал в команду месяца АПЛ по версии InStat.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко, Алан Ширер.
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