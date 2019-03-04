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Названы главные претенденты на пост наставника Реала

Названы главные претенденты на пост наставника Реала
19:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Сменить Сантьяго Солари на посту тренера Реала могут Йоахим Лев, Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино.

После двух проигранных в течение четырех дней Класико шансы Сантьяго Солари надолго возглавить Реал невелики. Спасти сезон может разве что победа в Лиге чемпионов, но и при этом не факт, что бывший тренер молодежной команды королевского клуба сохранит свой пост.

Преемником Солари на посту главного тренера "бланкос", по мнению AS может стать один из трех кандидатов: Йоахим Лев, Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино.

Тренер сборной Германии давно находится на карандаше у Флорентино Переса. Лев удовлетворяет практически всем требованиям президента Реала: он элегантен, представителен, имеет собственную методику работы и уже доказал свой высокий класс. После пятнадцати лет у руля сборной Германии Лев сам признался, что хотел бы что-то изменить в своей карьере: "Я думаю, что пора подумать о том, чем займусь после сборной Германии. Скорее всего, вернусь на клубную тренерскую работу, причем, возможно, в зарубежном клубе. Реал? Эта работа интересна для любого тренера".

До того, как начать тренировать сборную Германии (выиграл чемпионат мира в 2014 году и Кубок конфедераций в 2017-м), Лев работал с клубами Фрауэнфельд, Штутгарт (Кубок Германии), Карлсруэ, Аданаспор, Тироль (чемпионат Австрии), Аустрия (Суперкубок Австрии).

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Нынешний тренер Ювентуса сделал "старую синьору" практически непобедимой в Италии, и Перес рассчитывает, что Аллегри сможет добиться с Реалом гегемонии в испанских турнирах. Единственным минусом дона Массимилиано является то, что ему никак не покоряется Лига чемпионов.

Аллегри работал с Аглианезе, СПАЛом, Гроссето, Сассуоло, Кальяри и Миланом (чемпионат и Суперкубок Италии), но наибольших успехов добился с Ювентусом (4 титула чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, 2 Суперкубка Италии).

Самым молодым и не титулованным в этой троице является наставник Тоттенхэма. Однако именно Почеттино Перес хотел видеть в качестве преемника покинувшего Реал Зинедина Зидана. Аргентинец за свою десятилетнюю тренерскую карьеру успел поработать с Эспаньолом, Саутгемптоном и Тоттенхэмом, но трофеев пока не добывал.

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Примера, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Сантьяго Солари.
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