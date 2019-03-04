Форвард Динамо Соль ляжет под нож

Новости спорта: Испанский нападающий не поможет киевлянам в матчах против «Челси».

Форвард «Динамо» Фран Соль сообщил, что ему сделают операцию из-за травмы, которую он получил в матче 20-го тура УПЛ против «Десны» (2:1). Об этом испанский нападающий написал на своей странице в Instagram.

«Худшие прогнозы подтвердились. Мне придется сделать операцию из-за травмы плеча. Это очень печально, если учитывать, какой прекрасный период начался у меня в «Динамо», - написал Соль.

«Динамо» точно не сможет рассчитывать на Соля в матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Челси». Игры состоятся 7 и 14 марта.

Напомним, в активе 26-летнего испанца два гола в четырех матчах за «Динамо».