Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков

Форвард Динамо Соль ляжет под нож

Форвард Динамо Соль ляжет под нож
20:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Испанский нападающий не поможет киевлянам в матчах против «Челси».

Форвард «Динамо» Фран Соль сообщил, что ему сделают операцию из-за травмы, которую он получил в матче 20-го тура УПЛ против «Десны» (2:1). Об этом испанский нападающий написал на своей странице в Instagram.

«Худшие прогнозы подтвердились. Мне придется сделать операцию из-за травмы плеча. Это очень печально, если учитывать, какой прекрасный период начался у меня в «Динамо», - написал Соль.

«Динамо» точно не сможет рассчитывать на Соля в матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Челси». Игры состоятся 7 и 14 марта.

Пирло может возглавить Ювентус

Напомним, в активе 26-летнего испанца два гола в четырех матчах за «Динамо».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости спорта, Фран Соль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
02 Цыганык: Луческу сорвал переход Салаха в Шахтер
03 УПЛ: Львов обыграл Карпаты, Александрия отыгралась у Мариуполя
04 Бех-Романчук принесла Украине третью медаль на чемпионате Европы
05 Жан Беленюк вышел в гексагон на WWFC 14 в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь