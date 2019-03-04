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Сан-Сиро снесут и построят новый стадион

Сан-Сиро снесут и построят новый стадион
21:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Милан получил разрешение на строительство нового стадиона и ждет лишь согласия Интера на реализацию совместного проекта.

Идея Милана построить новый современный стадион вместо нынешнего Сан-Сиро получила одобрение городских властей, и теперь "дьяволы" ждут согласия Интера участвовать в этом проекте — сообщает La Reppublica.

Согласно проекту, старый стадион будет снесен, а новый, вместимостью 60 тысяч зрителей и стоимостью 600 миллионов евро (стоимость строительства будет компенсирована за счет продажи прав на коммерческое название стадиона — около 25 миллионов в год), будет возведен в нескольких сотнях метров от старого дома "россонери" и "нерадзурри".

Новая арена будет оборудована раздвижной крышей, сменным фасадом и передвижным полем. Кроме непосредственно стадиона, в комплексе предусмотрен концертный зал на 5 тысяч мест и торгово-развлекательный центр.

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Директора Милана Иван Газидис и Интера Алессандро Антонелло уже побывали в США, где провели переговоры с инвестиционным банком Goldman Sachs и изучили тамошние современные спортивные сооружения. Как сообщает итальянское издание, прототипом нового Сан-Сиро может стать MetLife Stadium в штате Нью-Джерси, на котором выступают команды по американскому футболу Нью-Йорк Джайнтс и Нью-Йорк Джетс.

Если все пойдет по плану, новая арена может быть открыта в 2023 году.

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ФК Милан, Серия А, Сан-Сиро, Новости футбола.
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