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Слова Почеттино перед матчем Боруссия Д - Тоттенхэм

Слова Почеттино перед матчем Боруссия Д - Тоттенхэм
20:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник считает, что «Тоттенхэму» нужно забыть результат первой игры с «Боруссией» Д.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 3:0 в пользу «шпор».

«У нас есть хорошая возможность выйти в следующий этап Лиги чемпионов. Конечно, матч будет непростым, и нам нужно забыть результат первой игры. Нам важно начать матч на высоком уровне. Действовать агрессивно с первой минуты, поддерживать высокий темп. Это будет ключом к успеху.

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По Эрику Дайеру и Гарри Уинксу решение будем принимать только завтра. Дайер очень долго не играл, наверное, он начнет матч в запасе. Что касается Уинкса, тут все станет ясно во вторник», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

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УЕФА, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ЛЧ.
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