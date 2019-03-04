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Слова тренера Аякса тен Хага перед матчем с Реалом

Слова тренера Аякса тен Хага перед матчем с Реалом
22:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Наставник Аякса настраивает команду забивать голы на Сантьягу Бернабеу.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». В первом матче Аякс дома уступил Реалу 1:2.

«Цель завтра очевидна, и она неизменна в каждом матче — забивать голы. Мы „Аякс“, и нам не важно, с кем играем. Всегда будем стараться доминировать, забивать и побеждать. Завтра хотим сами решать свою судьбу. Все игроки понимают: если хотим продолжить борьбу за титул, то остался последний шанс.

«Реалу» не поможет Серхио Рамос, а это настоящий босс на футбольном поле, столп обороны мадридцев. Уверен, для «Реала» это не только тактическая, но и психологическая потеря.

Мы всегда пытаемся завладеть инициативой. Это наш стиль игры в футбол. «Аякс» по-прежнему сражается на трех фронтах, но завтра нам необходимо сыграть на уровне «Реала», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

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ФК Аякс, ФК Реал Мадрид, Эрик тен Хаг.
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