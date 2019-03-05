Шальке Коноплянки может остаться без главного тренера

Новости спорта: Наставник Шальке Доменико Тедеско вскоре может покинуть свой пост.

После сокрушительного поражения в Бундеслиге от Фортуны (0:4) руководство Шальке дало последний шанс и отсрочку Тедеско для того, чтобы он исправил ситуацию и стабилизировал результаты команды, пишет Lequipe.

Если этого не произойдет и Шальке продолжит проигрывать, то вскоре он будет уволен с поста главного тренера. Сообщается, что решающими матчами в тренерской судьбе Доменико в команде станут поединки против Манчестер Сити в Лиге чемпионов и с Вердером и Лейпцигом в Бундеслиге.

После этих матчей будет международная пауза, во время которой и будет решаться вопрос о будущем специалиста.

После 24 туров в чемпионате Германии "кнаппен" занимают 14 место. В активе подопечных Тедеско 23 очка.