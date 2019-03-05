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Шальке Коноплянки может остаться без главного тренера

Шальке Коноплянки может остаться без главного тренера
10:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Наставник Шальке Доменико Тедеско вскоре может покинуть свой пост.

После сокрушительного поражения в Бундеслиге от Фортуны (0:4) руководство Шальке дало последний шанс и отсрочку Тедеско для того, чтобы он исправил ситуацию и стабилизировал результаты команды, пишет Lequipe.

Если этого не произойдет и Шальке продолжит проигрывать, то вскоре он будет уволен с поста главного тренера. Сообщается, что решающими матчами в тренерской судьбе Доменико в команде станут поединки против Манчестер Сити в Лиге чемпионов и с Вердером и Лейпцигом в Бундеслиге.

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После этих матчей будет международная пауза, во время которой и будет решаться вопрос о будущем специалиста.

После 24 туров в чемпионате Германии "кнаппен" занимают 14 место. В активе подопечных Тедеско 23 очка.

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ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Доменико Тедеско.
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