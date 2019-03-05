В Карпатах приняли решение по Смалийчуку

Новости спорта: Вице-президент Карпат Олег Смалийчук остается работать в клубе, несмотря на свои скандальные выходки.

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук, несмотря на свое заявление об уходе, не покинет Карпаты.

По информации ТК Футбол, функционер извинился за скандальное видео перед президентом клуба Петром Дыминским, а тот, в свою очередь, посчитал, что этого вполне достаточно и поменял свое первоначальное решение об увольнении. К тому же, на официальном сайте Карпат до сих не было никаких сообщения об отставке вице-президента.

Ранее также была информация о том, что президент ФК Львов Богдан Копытко просил уволить Смалийчука.

Вице-президент львовян уже неоднократно подавал в отставку. Последний раз это было в декабре минувшего года, хотя тогда мотивы такого решения не афишировались. Вскоре после этого он заявил, что уйдет со своего поста, если его команда не попадет в зону еврокубков по итогам текущего сезона.

После 20 туров украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 20 очков. Львовяне потеряли все шансы на попадание в первую шестерку в этом сезоне.