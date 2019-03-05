Агент Бэйла - о возможном уходе футболиста из Реала

Новости спорта: Барнетт считает, что возвращение валлийца в Англию маловероятно из-за зарплаты игрока.

Агент полузащитника Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказал мнение относительно возможного возвращения своего клиента в английскую Премьер-лигу.

"Чемпионат Англии? Возможно, но маловероятно. Дело в том, что мало кто себе может позволить платить такую зарплату игроку. Гарет получает хорошие деньги в Реале", - приводит слова Барнетта Sky Sports.

В текущем сезоне 29-летний валлиец сыграл 33 матча в составе Реала, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Полузащитник переживает непростой период в мадридском клубе. Недавно его едва не дисквалифицировали на длительный срок за то, что он отпраздновал гол неприличным жестом. После этого заговорили о конфликте Бэйла с командой. Слухи усилились после того, как отпраздновал гол сам, отмахнувшись от Васкеса, после чего появилась информация, что Реал продаст Бэйла летом.