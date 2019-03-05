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Бавария продлила контракт вингером сборной Германии

Бавария продлила контракт вингером сборной Германии
12:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник Баварии Серж Гнабри продлил контракт с клубом до 2023 года.

Полузащитник мюнхенской Баварии Серж Гнабри подписал новый контракт с командой, рассчитанный до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний вингер два предыдущих сезона не выступал за мюнхенский клуб, проведя розыгрыши в Вердере и Хоффенхайме, однако в текущем сезоне немец выступает за Баварию.

Предыдущий контракт Гнабри с клубом истекал в конце следующего сезона, однако теперь игрок пробудет в клубе минимум 4 года.

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Полузащитник перешел в мюнхенский клуб из Вердера летом 2017 года за 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гнабри провел 29 матчей во всех турнирах за Баварию, забив 8 голов и сделав 5 результативных передач.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Серж Гнабри.
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