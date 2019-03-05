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Шевченко намерен довызвать в сборную еще одного защитника

Шевченко намерен довызвать в сборную еще одного защитника
13:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наставник сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен игрок молодого защитника Леганеса Василия Кравца и хочет довызвать его в национальную команду.

Защитник Леганеса Василий Кравец может получить вызов в сборную Украины уже сегодня. Об этом сообщает сайт zbirna.com.

Согласно информации источника, Андрей Шевченко был приятно удивлен игрой украинца в матче Примеры против Леванте (1:0). Это был первый матч в Ла Лиге для Василия, в котором он провел на поле 90 минут.

Ранее был опубликован список игроков, вызванных на ближайшие два матча отбора к Евро-2020.

Кого вызвал Шевченко на ближайшие матчи сборной Украины?

Василий Кравец, который уже ранее вызывался в сборную, но на поле так и не выходил, этой зимой перебрался из Луго в Леганес, и провел за свой новый клуб три матча в Примере.

Первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии 22 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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Сборная Украины, ФФУ, Футбол, Новости футбола, Василий Кравец.
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