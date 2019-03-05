Челси - Динамо: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы

Новости спорта: Матч Челси - Динамо в Лиге Европы обслужит словенская бригада арбитров.

Словенский арбитр Славко Винчич будет работать в поле в матче 1/8 финала Лиги Европы между Челси и киевским Динамо в Лондоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Винчичу будут ассистенты рефери Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, дополнительные ассистенты — Раде Обренович и Нейц Кайтазович, а четвертый арбитр — Грега Кордеж.

Ранее словенец судил один матч киевлян. В феврале 2015 года Винчич работал во Франции на матче Генгама и Динамо, в котором еще до перерыва удалил двух игроков украинского клуба — Андрея Ярмоленко и Юнеса Беланда. Также словенец в той игре показал 4 горчичника игрокам Динамо.

Матч с Генгамом в итоге завершился со счетом 1:2, однако победа в ответной игре в Киеве позволила киевлянам пройти в 1/8 финала.

Помимо этого, Винчич обслуживал игру в Украине Шахтера и Сельты (0:2).

Словенец получил категорию ФИФА в 2010 году, с тех пор обслуживая международные встречи.

Первая встреча между Челси и Динамо состоится на Стамфорд Бридж 7 марта. Начало в 22:00.