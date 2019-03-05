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Боруссия - Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча

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Боруссия - Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча
21:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия - Тоттенхэм.

БОРУССИЯ 0:0 ТОТТЕНХЭМ

45+1 Первый тайм окончен

45' - Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) пошел в обводку, но защитник легко остановил его. Судья показывает на угловой флажок. Тоттенхэм получает право на угловой.

35' - Мариус Вольф (Боруссия Дортмунд) почти изменил счет в сегодняшнем матче. Немного мастерства не хватило. Плохо пробил из хорошей позиции. Уго Льорис поймал мяч. Боруссия Д получает право на угловой.

25' - Рафаэль Геррейро (Боруссия Дортмунд) навешивает, но защита выбивает мяч вперед.

11' - Марко Ройс (Боруссия Дортмунд) убежал в сольный проход, но не смог создать опасный момент - защитники в итоге хорошо сыграли.

10' - Санчо БОруссия не смог реализовать прострел в штрафной. А могло быть опасно.

5' - Жадон Санчо (Боруссия Дортмунд) сделал прострел в штрафную, но защитник выбил мяч.

Матч начался

В среду состоится ответный матч Лиги чемпионов между немецкой "Боруссией" и английским "Тоттенхэмом". Три недели назад в Англии "Тоттенхэм" уничтожил своего соперника со счетом 3:0 и практически гарантировал себе место в четвертьфинале. Мы проведем онлайн матча "Боруссия" – "Тоттенхэм" с комментариями ключевых моментов встречи, яркими фото со стадиона и видеоповторами голов.

БУКМЕКЕРЫ. Хозяева – фавориты ответной встречи. Так, коэффициент на победу "Боруссии" равен 2.00, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 3.65, а на ничью – 3.80. Таким образом, букмекеры дают такие шансы на исход сегодняшнего поединка: "Боруссия" 48%, ничья 25%, "Тоттенхэм" 27%. При этом эксперты не верят, что немецкому клубу по силам отыграть три мяча. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов такие: 1.06 на "Тоттенхэм" и 11 на "Боруссию".

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УЕФА, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, ЛЧ, Новости футбола.
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