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Игрок Аякса: Барселона попросила меня выбить Реал

Игрок Аякса: Барселона попросила меня выбить Реал
15:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Де Йонг сказал, что «Барселона» попросила его выбить «Реал» из Лиги чемпионов.

Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг рассказал, что когда он подписал долгосрочный контракт с «Барселоной» в январе, то получил от каталонской команды просьбу выбить «Реал» из Лиги чемпионов. «Аякс» в первой игре 1/8 финала уступил дома мадридцам со счётом 1:2. Ответный матч состоится завтра, 6 марта, в Мадриде.

«Когда я подписывал контракт, «Барселона» попросила меня выбить «Реал». В субботу я смотрел «класико», но просто как болельщик. Если мы сможем выбить «Реал», то удивим всех и впишем имя «Аякса» в историю», — цитирует Де Йонга De Telegraaf.

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Напомним, что 21-летний хавбек перейдёт в каталонский клуб следующим летом. Сумма трансфера составит € 75 млн, и она может увеличиться ещё на 11 млн на счёт бонусов.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ЛЧ, ФК Реал Мадрид, Френки де Йонг.
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