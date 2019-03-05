Динамо: Операцию Солю сделают завтра в Барселоне

Новости спорта: «Динамо» официально подтвердило, что форвард Фран Соль, получивший серьезное повреждение плеча, перенесет операцию, которая состоится в среду.

О сроках восстановления информации пока нет. О ситуации рассказал врач киевлян Леонид Миронов.

«Вчера в Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат. Он пришел к выводу, что Солю все-таки понадобится операция. Повреждение оказалось серьезным. Однако операция состоится не сегодня, а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава. Он будет ассистировать профессору Рамону, так как операция предстоит достаточно сложная».

«Сегодня он прилетит в Барселону, поэтому операцию отложили на один день. После артроскопии специалисты определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации».

«Подобные травмы являются крайне редкими для футболистов. В том эпизоде соперник, по всей видимости, зацепил Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к еще более серьезному повреждению», - сказал Миронов.