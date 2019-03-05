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Челси - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Челси - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Букмекеры дали прогноз на игру Лиги Европы УЕФА "Челси" - "Динамо".

В четверг, 7 марта, киевское "Динамо" будут экзаменовать на лондонской арене "Стэмфорд Бридж" футболисты "Челси".

В этом первом матче 1/8 финала Лиги Европы букмекеры тотальным фаворитом считают английский клуб.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу хозяе поля с коэффициентом 1,27, на ничью - 5,25, победа динамовцев оценивается в 12,00.

За всю историю выступлений в еврокубках "Динамо" и "Челси" провели между собой два матча - в группе Лиги чемпионов-2015/2016. В Киеве была зафиксирована ничья - 0:0, а в Лондоне победили хозяева поля - 2:1. Оба клуба получили право играть в 1/8 финала, но дальше не прошли.

До этого, в сезоне-2012/2013, "Челси" играл в одной группе Лиги чемпионов с "Шахтером". В Донецке победил украинский клуб (2:1), в столице Англии - "Челси" (3:2). Команды набрали по 10 очков, однако донетчане опередили соперников по голам на выезде и финишировали вторыми. "Челси" перешел в Лигу Европы и выиграл турнир. "Шахтер" же в 1/8-й ЛЧ уступил немецкой "Боруссии" (2:2, 0:3).

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Поединок "Челси" - "Динамо" будет 7 марта обслуживать словенская бригада судей во главе с 39-летним Славко Винчичем. Помогать ему на линиях будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич; четвертый арбитр - Грега Кордеж.

В прямой трансляции этот поединок покажет телеканал "Футбол 2". Начало встречи - в 22.00.

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ФК Динамо (Киев), УЕФА, Лига Европы, ФК Челси.
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