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Лев назвал игроков, которых больше не будет в сборной Германии

Лев назвал игроков, которых больше не будет в сборной Германии
19:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Боатенг, Мюллер и Хуммельс больше не будут вызываться в сборную Германии.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв признался, что сообщил игрокам «Баварии» Жерому Боатенгу, Томасу Мюллеру и Матсу Хуммельсу о своём решении больше не вызывать их в расположение национальной команды.

«2019 год — время нового старта для сборной Германии. Мы хотим кардинальных изменений в команде. Хотим продолжить то, что начали делать в прошлом году, когда Жером Боатенг, Матс Хуммельс и Томас Мюллер не попали в состав сборной. Я планирую больше не вызывать этих игроков в сборную. Мне было важно объяснить футболистам „Баварии“ своё решение и планы по реформированию команды. Я сообщил им об этом в понедельник, во время личной встречи в Мюнхене. Настало время определить курс сборной Германии на будущее. Мы хотим дать команде новое лицо, и я уверен, что это правильный шаг», — приводит слова Лёва Bild.

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Напомним, Боатенг, Хуммельс и Мюллер являются чемпионами мира 2014 года в составе сборной Германии.

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Германия, Сборная Германии, Йоахим Лев, Новости футбола.
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