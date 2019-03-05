Караваев: Я уверен на 100%, что в первую шестерку мы попадем

Новости спорта: Капитан Зари Александр Караваев назвал главную задачу клуба.

Защитник сборной Украины и луганской Зари Александр Караваев рассказал про дальнейшие планы клуба и назвал главную задачу в предстоящих играх.

"Не сказал бы, что неделя была очень эмоциональной. Первые несколько дней мы прожили без эмоций, были погружены в мысли. Но затем тренер сказал, что нет смысла кричать. Что мы все и так прекрасно понимаем. Нужно доказать, прежде всего, себе, что мы можем. Что у нас хороший коллектив, мы все профессионалы. Много опытных игроков. Поэтому вышли, показали на что способны. Нужно держать планку и дальше так играть.

В первую очередь, большая уверенность в попадании в верхнюю шестерку исходит от главного тренера и всего тренерского штаба. Я уверен на 100%, что в первую шестерку мы попадем. Другого выхода я не вижу. Нужно только побеждать. И не ограничиваться лишь попаданием в шестерку, а ставить более высокие задачи перед собой.

Наш следующий соперник - Львов. Учитывая их победу над Карпатами, борьба продолжается. У львовян сейчас на один балл меньше, чем у Десны, которая идет шестой. Поэтому знаю, что игра нас ждет непростая. Главное настроиться и победить", - сказал Караваев.

В текущем сезоне УПЛ Караваев провел за Зарю 19 матчей, забил 6 голов (лучший показатель в клубе) и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Заря подписала полузащитника Флуминенсе.