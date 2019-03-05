Боатенг: Мне грустно от новости Лева

Новости спорта: Защитник «Баварии» - об уходе из сборной Германии.

Жером Боатенг прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать его в Бундестим:

«Лев сообщил мне сегодня, что я не буду выступать в составе сборной. Он хотел бы дать шанс молодым игрокам.

Мне грустно от этой новости, потому что для меня всегда было величайшей идеей выступать свою страну. Тем не менее, я уважаю новый курс и понимаю решение тренера национальной сборной.

Лично я убежден, что могу продолжать играть на самом высоком уровне и буду продолжать демонстрировать это в будущем.

Я всегда был очень горд носить футболку сборной Германии, и я никогда не забуду лето 2014 года. Конечно, я хотел бы другого прощания с командой.

Удачи сборной Германии в будущем!».