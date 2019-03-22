"Будет сложно": Пятов - о матче против Португалии

Новости спорта: Вратарь настраивается на максимальный результат в матче с Португалией.

Вратарь Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал предстоящий матч отбора к Евро-2020 против Португалии. Он рассказал, как готовится ко встрече с командой Криштиану Роналду.

«Матч будет очень сложным. И как многие пишут, Португалия со своими звездами в составе фаворит группы. Я всегда благодарил судьбу за то, что на своем футбольном веку имел шанс играть против классных футболистов и великих команд. Только так можно увидеть свой уровень. Если мы хорошо подготовимся и выполним то, что от нас требуют тренеры, мы сможем добиться положительного результата в Лиссабоне», — цитирует вратаря zbirna.com.

«Думаю, что лучшего всего у Роналду получается играть на втором этаже. Его прыжки феноменальны, поэтому при стандартах нужно быть очень внимательными. И без него португальцы добивались успеха, но с таким лидером в составе сила этой сборной заметно возрастает. То, что Криштиану Роналду, порой, не знает преград, показал матч Ювентуса против Атлетико в Лиге чемпионов», — добавил Пятов.

«Я никогда не загадываю. Могу только утверждать, что сборная Украины всегда настраивается на максимальный результат.Скажу точно, что мы не будем отходить от своей игры, постараемся контролировать мяч. Важно хорошо настроится на поединок», — завершил он.

В активе у Пятова 85 матчей за национальную сборную.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что хорошая форма Роналду заставляет его тренерский штаб волноваться.

Напомним, что Португалия станет первым соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. Встреча состоится в 21:45 по киевскому времени. На эту встречу уже продано более 50 тысяч билетов.