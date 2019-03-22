"Нейтрализовать Роналду": Малиновский назвал главную задачу сборной Украины

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, за счет чего можно допиться успеха в мате с Португалией.

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями от предстоящего матча отбора к Евро-2020 против Португалии. Он понимает, что его команду ждет очень сложный поединок.

«У Португалии хорошая команда. Они будут принимать нас дома, потому будет сложно. Все португальские футболисты очень техничные, быстрые и выступают в топ-клубах Европы. Нам будет тяжело, но тренерский штаб хорошо изучил эту сборную и даст нам всю информацию, чтобы мы хорошо подготовились к первой игре отбора», — приводит слова Малиновского официальный сайт ФФУ.

«Чтобы нейтрализовать Роналду, нужно брать все аспекты в комплексе. Будем стараться действовать компактно, чтобы не растягиваться, чтобы был баланс между защитой и атакой. Нужно будет сыграть грамотно в тактическом плане — и это будет половиной успеха», — сказал футболист.

В активе Руслана 18 матчей за сборную, в которой он отметился двумя забитыми мячами. Уже сегодня, 22 марта, он может помочь своей национальной команде в игре против португальцев. На Эштадиу да Луш, где состоится эта игра, ожидается аншлаг.

Начало матча Португалия — Украина в 21:45 по киевскому времени.