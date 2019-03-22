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Букмекеры назвали фаворита матча Португалия - Украина

Букмекеры назвали фаворита матча Португалия - Украина
12:33 Пт, 22 Март 2019 Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Ставки на матч отбора к Евро-2020 Португалия - Украина.

В пятницу, 22 марта сборная Украины стартует в отборе к Евро-2020, в Лиссабоне на "Эстадио да Луш" команда Андрея Шевченко сыграет с действующим чемпионом континента сборной Португалии.

Понятно, что по статусу португальцы бесспорные фавориты поединка, а тут еще и Криштиану Роналду вернулся и сыграет за национальную команду впервые после прошлогоднего Мундиаля, поэтому неудивительно, что коэффициент на победу хозяев колеблется в диапазоне 1.35 - 1.45. Шансы Украины букмекеры оценивают достаточно низко - коэффициент на победу сине-желтых в районе 8,5 - 9.0.

Если поставить на ничью, то сумма в случае зафиксированной мировой увеличится примерно в четыре с половиной раза.

Португалия - Украина: заявки команд на матч отбора на Евро-2020

Между тем, букмекеры считают, что Украина имеет немного шансов забить хотя бы один гол, даже несмотря на натурализацию Жуниора Мораеша. Коэффициент на то, что украинцы в итоге не забьют, равен лишь 1,75. Что касается общей результативности, то конторы склоняются к тому, что в матче будет не более трех голов. Коэффициент на тотал меньше трех - только 1,37, тогда как тотал больше трех уже 3.10.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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