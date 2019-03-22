Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Пулев нокаутировал Дину
Пулев нокаутировал Дину
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин

Португалия - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020

Португалия - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020
13:06 Пт, 22 Март 2019 Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Португалия принимает сборную Украины в матче 1-го тура отборочного турнира на Евро-2020.

Сборная Украины готовится к старту в квалификации к Чемпионату Европы 2020 (группа В). Первым соперником нашей команды будет Португалия, которая является действующим победителем европейского чемпионата.

Матч Португалия - Украина 22 марта, в пятницу, пройдёт в городе Лиссабон на арене "Эштадиу ду Бенфика". Начало поединка по киевскому времени в 21:45.

Португалия - Украина онлайн на ТВ в Украине можно будет увидеть на двух каналах: "Украина" и "Футбол1". Комментатор встречи - Виктор Вацко. На футбольном канале за час до стартового свистка и сразу после окончания встречи в эфир выйдет программа "Головна команда", в которой эксперты попытаются поделиться своими прогнозами и мыслями об игре.

Букмекеры назвали фаворита матча Португалия - Украина

Португалия - Украина онлайн легально в интернете можно будет увидеть на сервисе oll.tv по подписке. На смартфонах игру также можно посмотреть на сервисе Vodafone TV.

Напомним, этот матч станет первым для Португалии и Украины в отборе на Евро-2020. А уже 25 марта обе команды проведут поединки 2 тура: Украина на выезде сыграет против Люксембурга, а Португалия примет Сербию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пулев нокаутировал Дину
02 Биатлон. Вирер выиграла малый "Хрустальный глобус" в зачете гонок преследования
03 Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
04 Шахтер сделал промо к матчу с Динамо в стиле Игры престолов (Видео)
05 UFC Fight Night 148: Результаты боев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь