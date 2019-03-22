Португалия - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020

Новости спорта: Португалия принимает сборную Украины в матче 1-го тура отборочного турнира на Евро-2020.

Сборная Украины готовится к старту в квалификации к Чемпионату Европы 2020 (группа В). Первым соперником нашей команды будет Португалия, которая является действующим победителем европейского чемпионата.

Матч Португалия - Украина 22 марта, в пятницу, пройдёт в городе Лиссабон на арене "Эштадиу ду Бенфика". Начало поединка по киевскому времени в 21:45.

Португалия - Украина онлайн на ТВ в Украине можно будет увидеть на двух каналах: "Украина" и "Футбол1". Комментатор встречи - Виктор Вацко. На футбольном канале за час до стартового свистка и сразу после окончания встречи в эфир выйдет программа "Головна команда", в которой эксперты попытаются поделиться своими прогнозами и мыслями об игре.

Португалия - Украина онлайн легально в интернете можно будет увидеть на сервисе oll.tv по подписке. На смартфонах игру также можно посмотреть на сервисе Vodafone TV.

Напомним, этот матч станет первым для Португалии и Украины в отборе на Евро-2020. А уже 25 марта обе команды проведут поединки 2 тура: Украина на выезде сыграет против Люксембурга, а Португалия примет Сербию.