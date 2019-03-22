Люксембург - Украина: названа бригада арбитров на матч

Новости спорта: Второй матч отбора на Евро-2020 Украина проведет 25 марта.

В понедельник, 25 марта, состоится матч отбора на Евро-2020 между сборными Люксембурга и Украины. Стали известна судейская бригада, которая обслужит этот матч.

Главным арбитром встречи назначен Маттиас Гестраниус из Финляндии, а помогать ему будут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр — Петри Вильянен. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Этот матч состоится на стадионе Жюзи Бартель в Люксембурге.

Но уже сегодня, 22 марта, сборная Украины стартует в квалификации к чемпионату Европы-2020 матчем против Португалии. На Эштадиу де Лиш, где пройдет поединок, ожидается аншлаг.

Матч Португалия — Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.