Отбор на Евро-2020: расписание матчей 22 марта

В пятницу, 22 марта, продолжатся баталии отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, финальную часть которого примут 12 городов в 12 странах. 55 сборных распределены по 10 группам, в финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Расписание матчей 22 марта|пятница
Чемпионат Европы 2020 Квалификация
группа A
19:00 Болгария - Черногория Футбол 2
21:45 Англия - Чехия Футбол 2
группа B
21:45 Португалия - УКРАИНА ТРК Украина, Футбол 1
21:45 Люксембург - Литва
группа H
21:45 Молдова - Франция
21:45 Андорра - Исландия
21:45 Албания - Турция
Матчи квалификации Евро-2020 продлятся вплоть до вторника. Свой следующий матч сборная Украины сыграет против Люксембурга 25 марта (21:45 по киевскому времени).