Отбор на Евро-2020: расписание матчей 22 марта

Новости спорта: Сегодня сборная Украины сыграет стартовый матч отбора на Евро-2020.

В пятницу, 22 марта, продолжатся баталии отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, финальную часть которого примут 12 городов в 12 странах. 55 сборных распределены по 10 группам, в финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Расписание матчей 22 марта|пятница

Чемпионат Европы 2020 Квалификация

группа A

19:00 Болгария - Черногория Футбол 2

21:45 Англия - Чехия Футбол 2

группа B

21:45 Португалия - УКРАИНА ТРК Украина, Футбол 1

21:45 Люксембург - Литва

группа H

21:45 Молдова - Франция

21:45 Андорра - Исландия

21:45 Албания - Турция

Матчи квалификации Евро-2020 продлятся вплоть до вторника. Свой следующий матч сборная Украины сыграет против Люксембурга 25 марта (21:45 по киевскому времени).