Португалия - Украина: статистика встреч

Новости спорта: Сегодня, 22 марта, сборная Украины проведет свой первый матч в рамках отбора на Евро-2020.

Сборная Украины сыграет с Португалией в матче квалификации на Евро-2020.

Этот поединок станет вторым в истории противостоянием команд. Впервые команды встретились в 1996 году во время отбора на чемпионат мира - 1998. Тогда Португалия и Украина обменялись двумя домашними победами. В Украине наше сборная победила на НСК Олимпийский со счетом 2:1, а в Португалии уступила 0:1 на арене Дас Антас.

На этот, если верить прогнозам букмекеров, на победу украинской сборной шансов не много, поскольку установленные коэффициенты отдают большое преимущество действующим чемпионам Европы.