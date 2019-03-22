Португалия - Украина: статистика встреч

Сборная Украины сыграет с Португалией в матче квалификации на Евро-2020.
Этот поединок станет вторым в истории противостоянием команд. Впервые команды встретились в 1996 году во время отбора на чемпионат мира - 1998. Тогда Португалия и Украина обменялись двумя домашними победами. В Украине наше сборная победила на НСК Олимпийский со счетом 2:1, а в Португалии уступила 0:1 на арене Дас Антас.
На этот, если верить прогнозам букмекеров, на победу украинской сборной шансов не много, поскольку установленные коэффициенты отдают большое преимущество действующим чемпионам Европы.