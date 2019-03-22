Фалькао принес Колумбии победу над Японией

Новости спорта: Сборная Колумбии одолела Японию в товарищеском матче благодаря голу Фалькао.

Сборная Японии потерпела поражение в товарищеском матче с Колумбией. Встреча состоялась сегодня, 22 марта, на стадионе «Ниссан» в японском городе Иокогама и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В первом тайме ни одной из команд не удалось открыть счёт. Уже во втором тайме, на 64-й минуте, южноамериканцам удалось выйти вперёд благодаря голу нападающего Радамеля Фалькао, реализовавшего пенальти. Мяч капитана «Монако» остался единственным в матче.

Сборной Колумбии во время нынешнего перерыва на международные матчи также предстоит встретиться с Южной Кореей. Игра состоится 26 марта на стадионе «Сеул Ворлд Кап» в Сеуле и начнётся в 13:00. В свою очередь Япония в этот же день встретится с Боливией. Матч пройдёт на стадионе «Кобе Винг» в Кобе, начало – в 13:30.