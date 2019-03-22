Австрия - Польша: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча первого тура группового раунда отбора на чемпионат Европы-2020 Австрия - Польша.

Евро-2020, квалификация

1-й тур, группа G

Австрия - Польша – 0:1

Гол: Пйонтек, 69

Евро-2020: Польша победила Австрию благодаря голу Пйонтека – Кендзёра стал соавтором взятия ворот Евро-2020: Польша победила Австрию благодаря голу Пйонтека – Кендзёра стал соавтором взятия ворот

Первый тайм был за австрийцами, которые имели несколько возможностей, чтобы отличиться. Ситуация изменилась после появления на поле Кшиштофа Пйонтека, который добавил в активности впереди и принес победу полякам. В голевой атаке принял участие и игрок Динамо Томаш Кендзера, который мощно пробил из пределов штрафной, вратарь справился с ударом, но на добивании первым был Пйонтек.