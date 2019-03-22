Португалия - Украина: 2000 болельщиков поддержат Желто-синих в Лиссабоне

Новости спорта: Стало известно, сколько болельщиков поддержат сборную Украины в Лиссабоне в матче со сборной Португалии в рамках отбора Евро-2020.

22 марта в Лиссабоне украинскую сборную на стадионе “Да Луж” поддержат 2 тысячи болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

“Ожидается, что матч посетят 53 тыс. португальских болельщиков. Нашу команду на трибунах стадиона “Да Луж” будет поддерживать 2 тыс. симпатиков. Напомним, что лиссабонская арена вмещает 65 600 зрителей”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Португалия станет первым соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020 по футболу. Встреча состоится 22 марта и начнется в 21.45 по киевскому времени. Последние билеты на поединок Португалия - Украина были реализованы еще вчера, 21 марта. Сборная Украины по футболу выйдет на поле стадиона “Эштадиу да Луш” в желтом комплекте формы, хозяева поля - в красном.

Статистика дебютных поединков в отборах к Евро у нашей сборной сейчас такова: две победы, ничья и два поражения.