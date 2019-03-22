Третий форвард Динамо получил травму

Новости спорта: Нападающий Динамо и молодежной сборной Украины Назарий Русин попал в лазарет.

Форвард не смог принять участие в товарищеском матче молодежной сборной Украины против Македонии из-за повреждения, сообщает официальный сайт ФФУ.

Какую именно травму получил Русин не сообщается, но тренерский штаб Украины U-21 надеется, что нападающий сможет восстановиться к следующему матчу, который состоится 25 марта.

Напомним, в лазарете Динамо, кроме Русина, находятся двое форвардов – Фран Соль имеет проблемы с плечом, а Артем Беседин уже длительное время страдает от проблем с ахилловым сухожилием.