Португалия 0:0 Украина: события матча (Видео)

Сегодня, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" действующие чемпионы Европы принимают сборную Украины в рамках матча первого тура группового раунда квалификации на Евро-2020. Поединок группы B рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Встречу в прямом эфире в Украине покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Текстовая онлайн-трансляция матча:
Португалия 0:0 Украина
Предупреждение: Степаненко 86'
Лучшие моменты второго тайма:
Матч окончен!
4 минуты до конца матча.
90' - Пятов поймал мяч после удара Соузы.
87' - Замена у сборной Украины: Буяльский меняет Коноплянку.
87' - Замена у сборной Португалии: Жоау Мариу выходит вместо Жоау Моутинью.
86' - Степаненко нарушил правила - предупреждение.
85' - Опасно! Коноплянка пробил издали - Патрисиу отбивает перед собой. Мяч отскочил к Мораесу, который пробил с пары метров. Лишь касание Рубена Диаша спасло Португалию от гола.
84' - Удар Мораеса с линии штрафной заблокирован.
83' - Португальцы оказывает колоссальное давление на защиту сборной Украины.
76' - Замена у Украины: Мораес меняет Яремчука.
75' - Роналду оказался в офсайде.
74' - Опасно! Степаненко едва не срезал мяч в свои ворота после того, как заблокировал навес Роналду.
73' - Замена у Португалии: Андре Силву меняет Диего Соуза.
69' - Удар Геррейру со штрафного заблокировал Зинченко.
67' - Роналду заработал перспективный штрафной.
66' - Замена у сборной Украины: Цыганков меняет Марлоса.
66' - Роналду пробил головой после подачи с левого фланга - выше ворот.
64' - Зинченко заблокировал удар Роналду из-за пределов штрафной.
62' - Замена у Португалии: Рафа Силва меняет Рубена Невеша.
60' - Кривцов заблокировал прострел Роналду с левого фланга.
59' - Роналду нарушил правила на чужой половине поля.
57' - Опасно! Пятов делает супер сейв после удара Андре Силвы из пределов штрафной.
54' - Пятов поймал мяч после навеса с правого фланга.
52' - Миколенко заблокировал прострел с правого фланга - угловой для хозяев.
51' - Пятов поймал мяч после удара Андре Силвы с линии штрафной.
49' - Пятов играет кулаками на выходе после навеса со штрафного.
48' - Караваев не успел на передачу Малиновского - аут для Португалии.
Начался второй тайм.
Лучшие моменты 1-го тайма:
Первый тайм окончен. Перерыв.
1 минуту добавлено к первому тайму.
43' - Канселу ударил по лицу Коноплянку, однако арбитр "проморгал" нарушение правил.
40' - Удар Роналду с линии штрафной блокирован.
39' - Матвиенко нарушил правила в центре поля.
36' - Марлос заработал перспективный штрафной.
35' - Матвиенко едва не срезал мяч в свои ворота после навеса с правого фланга -угловой для хозяев.
34' - Пятов поймал мяч после навеса с левого фланга.
30' - Миколенко нарушил правила в атаке.
27' - Опасно! Роналду пробил с угла штрафной - Пятов выручает.
23' - Опасно! Роналду пробивал с метров 10-и - Пятов ногами переводит мяч на угловой.
22' - Малиновский пробил издали - Пепе блокирует.
21' - Коноплянка сместился с фланга в центр и пробил с метров 20-и - мяч полетел в аут...
19' - Пятов поймал мяч после заброса с центра поля.
17' - Карвалью забивает головой после подачи с правого фланга - рефери зафиксировал офсайд у португальца.
16' - Опасно! Пепе пробил с лету с разворота - Пятов перевел мяч на угловой.
13' - Коноплянка не сумел обыграть Пепе один в один и Украина довольствуется лишь аутом.
9' - Пятов удачно играет кулаками на выходе после навеса с левого фланга.
7' - Моутинью исполнил навес-удар с левого фланга - мяч улетел за лицевую.
5' - Малиновский отобрал мяч у Роналду в центре поля.
4' - Коноплянка заработал угловой.
3' - Пятов активно участвует в перепасовке с защитниками.
1' - Зинченко остановил проход Роналду по левому флангу.
21:40 - Звучат национальные гимны команд, вот-вот начнется игра.
Португальцы настроены сегодня победить:
O pontapé de saída da defesa do título está quase quase aí! #TodosPortugal pic.twitter.com/946Z5Bx9yo
— Portugal (@selecaoportugal) 22 марта 2019 г.
Сборная Украины уже на стадионе:
Команда вже на стадіоні!#МиЗбірна #ПортугаліяУкраїна pic.twitter.com/3Cr3cGeZm8
— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 22 марта 2019 г.
Португальцы прибыли на стадион:
Prepara o cachecol e afina a voz: os nossos craques já estão no estádio! #TodosPortugal pic.twitter.com/EmBJxAMXsg
— Portugal (@selecaoportugal) 22 марта 2019 г.
Составы команд:
Сборная Португалии: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Карвалью, Невеш, А. Силва, Б. Силва, Роналду.
Já temos 11 para o jogo de hoje! Força, rapazes! #TodosPortugal pic.twitter.com/6UHpulBFth
— Portugal (@selecaoportugal) 22 марта 2019 г.
Запасные: Са, Бету, Фонте, Мариу, Данилу, Р. Силва, Фелиш, Жота, Руй, Пицци, Семеду, Соуза.
Сборная Украины: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Марлос, Коноплянка, Яремчук.
Наш склад!#МиЗбірна #ПортугаліяУкраїна pic.twitter.com/y4MzZFuZdg
— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 22 марта 2019 г.
Запасные: Бойко, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Мораес, Безус.
Кроме того, в квартете B сегодня будет сыгран еще один матч: Люксембург примет Литву. Следующий свой поединок подопечные Андрея Шевченко проведут также на выезде: 25 марта украинцы сыграют с Люксембургом. Также в этот день Португалия примет Сербию.