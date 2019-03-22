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Португалия 0:0 Украина: события матча (Видео)

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Португалия 0:0 Украина: события матча (Видео)
21:17 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФФУ

Новости спорта: 22 марта сборная Украины сыграет свой первый матч отбора ЧЕ-2020 против команды Португалии.

Сегодня, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" действующие чемпионы Европы принимают сборную Украины в рамках матча первого тура группового раунда квалификации на Евро-2020.  Поединок группы B рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Встречу в прямом эфире в Украине покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Текстовая онлайн-трансляция матча:

Португалия 0:0 Украина

Предупреждение: Степаненко 86'

 

Лучшие моменты второго тайма:

Матч окончен!

4 минуты до конца матча.

90' - Пятов поймал мяч после удара Соузы.

87' - Замена у сборной Украины: Буяльский меняет Коноплянку.

87' - Замена у сборной Португалии: Жоау Мариу выходит вместо Жоау Моутинью.

86' - Степаненко нарушил правила - предупреждение.

85' - Опасно! Коноплянка пробил издали - Патрисиу отбивает перед собой. Мяч отскочил к Мораесу, который пробил с пары метров. Лишь касание Рубена Диаша спасло Португалию от гола.

84' - Удар Мораеса с линии штрафной заблокирован.

83' - Португальцы оказывает колоссальное давление на защиту сборной Украины.

76' - Замена у Украины: Мораес меняет Яремчука

75' - Роналду оказался в офсайде.

74' - Опасно! Степаненко едва не срезал мяч в свои ворота после того, как заблокировал навес Роналду.

73' - Замена у Португалии: Андре Силву меняет Диего Соуза.

69' - Удар Геррейру со штрафного заблокировал Зинченко.

67' - Роналду заработал перспективный штрафной.

66' - Замена у сборной Украины: Цыганков меняет Марлоса.

66' - Роналду пробил головой после подачи с левого фланга - выше ворот.

64' - Зинченко заблокировал удар Роналду из-за пределов штрафной.

62' - Замена у Португалии: Рафа Силва меняет Рубена Невеша.

60' - Кривцов заблокировал прострел Роналду с левого фланга.

59' - Роналду нарушил правила на чужой половине поля.

57' - Опасно! Пятов делает супер сейв после удара Андре Силвы из пределов штрафной.

54' - Пятов поймал мяч после навеса с правого фланга.

52' - Миколенко заблокировал прострел с правого фланга - угловой для хозяев.

51' - Пятов поймал мяч после удара Андре Силвы с линии штрафной.

49' - Пятов играет кулаками на выходе после навеса со штрафного.

48' - Караваев не успел на передачу Малиновского - аут для Португалии.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

1 минуту добавлено к первому тайму.

43'Канселу ударил по лицу Коноплянку, однако арбитр "проморгал" нарушение правил.

40' - Удар Роналду с линии штрафной блокирован.

39' - Матвиенко нарушил правила в центре поля.

36' - Марлос заработал перспективный штрафной.

35' - Матвиенко едва не срезал мяч в свои ворота после навеса с правого фланга -угловой для хозяев.

34' - Пятов поймал мяч после навеса с левого фланга.

30' - Миколенко нарушил правила в атаке.

27' - Опасно! Роналду пробил с угла штрафной - Пятов выручает.

23' - Опасно! Роналду пробивал с метров 10-и - Пятов ногами переводит мяч на угловой.

22' - Малиновский пробил издали - Пепе блокирует.

21' - Коноплянка сместился с фланга в центр и пробил с метров 20-и - мяч полетел в аут...

19' - Пятов поймал мяч после заброса с центра поля.

17'Карвалью забивает головой после подачи с правого фланга - рефери зафиксировал офсайд у португальца.

16' - Опасно! Пепе пробил с лету с разворота - Пятов перевел мяч на угловой.

13' - Коноплянка не сумел обыграть Пепе один в один и Украина довольствуется лишь аутом.

9' - Пятов удачно играет кулаками на выходе после навеса с левого фланга.

7'Моутинью исполнил навес-удар с левого фланга - мяч улетел за лицевую.

5' - Малиновский отобрал мяч у Роналду в центре поля.

4' - Коноплянка заработал угловой.

3' - Пятов активно участвует в перепасовке с защитниками.

1' - Зинченко остановил проход Роналду по левому флангу.

21:40 - Звучат национальные гимны команд, вот-вот начнется игра.

Португальцы настроены сегодня победить:

Сборная Украины уже на стадионе:

Португальцы прибыли на стадион:

Составы команд:

Сборная Португалии: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Карвалью, Невеш, А. Силва, Б. Силва, Роналду.

Запасные: Са, Бету, Фонте, Мариу, Данилу, Р. Силва, Фелиш, Жота, Руй, Пицци, Семеду, Соуза.

Сборная Украины: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Марлос, Коноплянка, Яремчук.

Запасные: Бойко, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Мораес, Безус.

Букмекеры назвали фаворита матча Португалия - Украина

Кроме того, в квартете B сегодня будет сыгран еще один матч: Люксембург примет Литву. Следующий свой поединок подопечные Андрея Шевченко проведут также на выезде: 25 марта украинцы сыграют с Люксембургом. Также в этот день Португалия примет Сербию.

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