Слова Шевченко после гостевого матча с Португалией

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свой комментарий по итогам матча против Португалии.

Сборная Украины в первом туре отбора на чемпионат Европы 2020 года сумела завоевать один бал в матче с действующими чемпионами континента. Главный тренер отмечал на пресс-конференции не только игроков, но и фанатов.

"Хочу поблагодарить болельщиков за такую потрясающую атмосферу, не только наших, но и португальских фанатов. Мне очень приятно, что было столько украинских болельщиков, мы слышали эту поддержку".

"Где-то на 80% мы выполнили установку на игру. Главная задача была не пропустить от чемпионов Европы. С этим парни справились. Ожидали, что у нас будет лучше получаться выход из обороны в атаку, но португальцы очень хорошо прессинговали", — рассказал Шевченко на пресс-конференции.

"Было тяжело, я просил ребят, чтобы они выполнили установку до конца. Считаю, что они справились. Единственное, что были пару контратак у португальцев".

Рассказал Андрей Николаевич и о задании на матч для главного атакующего оружие — атакующих полузащитников.

"У нас были не атакующие полузащитники, а оборонительные полузащитники. В первую очередь нужно было закрывать большое пространство на поле, располагаться правильно, не выдергиваться. Ребята справились хорошо. Замены? Как только видели, что ребята устают, выпускали более свежих игроков. Мою установку Марлос выполнил на все 100%".

Следующий матч сборная Украины проведет в понедельник, 25 марта, против Люксембурга.

"Однозначно будут сделаны некоторые замены в стартовом составе, ротация точно будет. Мы проанализируем матч, посмотрим на игроков и примем решение".