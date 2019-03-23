"Результат несправедлив": Сантуш о матче отбора Евро-2020 с Украиной

Новости спорта: Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился комментарием о матче.

"Не нужно акцентировать внимание на возвращении Роналду, а также сравнивать игру команды с Криштиану или без него... Важна Португалия, которая хотела победить, но не смогла достигнуть своей цели", — начал Сантуш.

"В целом команда сыграла нормально. Да, мы не победили, а потому не можем говорить, что все было отлично, однако мы провели хороший матч".

"По сути, мы не смогли завершить моменты, которые нам удалось создать. Мы старались. Результат несправедлив, мы не можем быть довольными, но мы должны побеждать в следующих матчах".

"Оборонительная игра Украины? Это нормально, мы знали, что у них будет такая тактика", — передает слова Фернанду Сантуша A Bola.

Следующий матч Португалия проведет 25 марта против Сербии, тогда как Украина будет играть против Люксембурга.