Люксембург победил Литву и возглавил группу Украины в отборе на Евро-2020 (Видео)

Один из аутсайдеров группы B, в которой играет сборная Украины Люксембург неожиданно обыграл сборную Литвы (2:1), и возглавил группу.
Люксембург - Литва 2:1
Голы: Баррейро, 45, Родригес, 55 - Черных, 14.
Люксембург: Морис - Шано, Жерсон, Карлсон — Янс, Баррейро (Синани, 67), Мартинс Перейра, да Мота (Бенси, 59) — Тилль - Тилль (Тюрпель, 78), Родригес, .
Литва: Шеткус — Баравикас, Климавичюс, Янкаускас, Славицкас — Куклис, Сливка — Миколюнас (Маразас, 76), Петравичюс (Вальскис, 61), Новиковас (Жулпа, 56) — Черных.
Предупреждения: Мартинс Перейра, Карлсон, Синани — Миколюнас.