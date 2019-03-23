"Пятов спас ситуацию": обзор португальских СМИ на матч с Украиной

Новости спорта: Старт сборной Португалии в отборе на Евро-2020 домашним поединком против национальной команды Украины (0:0) не мог остаться незамеченным португальскими СМИ.

"Украинский автобус помешал добыть победу", — гласит заголовок известного издания A BOLA.

"Португалия и Украина выдали безголевую ничью в первом матче квалификационного турнира на Евро-2020. Поединок, сыгранный на "Эштадиу да Луш", был отмечен дебютом в национальной команде Диего Соузы.

Португальская команда владела инициативой и имела несколько хороших моментов для взятия ворот. Но кураж Пятова и некоторая несыгранность португальцев привели к нулевой ничьей.

Что касается сборной Украины, то ей удалось всего лишь один раз всерьез побеспокоить португальского голкипера. Руи Патрисиу спас свою команду после хитрого удара Коноплянки.

Благодаря этому результату сборная Португалии заняла текущее второе место в отборочной группе В, имея в активе одно очко. Лидирует в группе Люксембург, обыгравший национальную команду Литвы со счетом 2:1", — отмечает A BOLA.

Также A BOLA приводит послематчевый комментарий 30-летнего полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Марлоса, который считает ничью с португальцами "хорошим результатом".

"Это хороший результат для нас. Мы знали о трудностях, которые может создать сборная Португалии, и мы сумели их преодолеть. Это важно, учитывая высокий уровень португальских футболистов. Мы уезжаем отсюда с высоко поднятыми головами, потому что нам удалось остановить одну из лучших атак в Европе.

Мы приехали, чтобы играть в свой футбол, суть которого заключается во владении мячом и умении атаковать. Но это сложно, когда сталкиваешься с такой хорошей и квалифицированной командой. Мы не закрылись в обороне, пытались атаковать, но Португалия оттеснила нас назад. Наш вратарь (Андрей Пятов — прим. ред.) провел отличный матч", — заявил Марлос после финального свистка.

"Португалия начала квалификацию на Евро-2020 с левой ноги", — не стесняется в выражениях авторитетное издание Record.

"Матч с Украиной завершился вничью, несмотря на множество шансов. Украинский вратарь спас ситуацию. Португалия много владела мячом, но так и не смогла пробить украинскую оборону.

Вильям Карвалью на 16-й минуте забил мяч в ворота после навеса в исполнении Рубена Невиша, но полузащитник "Бетиса" находился в офсайде, и гол был отменен.

Роналду много раз пробивал по воротам, но украинской обороне раз за разом удавалось отбиться от выстрелов капитана сборной Португалии.

Первый тайм завершился с тем же счетом, с каким и начался — 0:0. Португалия старалась изо всех сил, но защита сборной Украины всегда была в состоянии решить стоявшие перед ней проблемы.

Во второй половине матча Роналду и компания также старались изо всех сил, но украинский вратарь держал ворота на замке. Пятов был лучшим игроком в этом поединке.

В конце встречи Португалия претендовала на пенальти, но рефери не обратил никакого внимания на этот эпизод.

В итоге, Португалия начала квалификацию на Евро-2020 с домашней ничьей, украинцы же покидали поле с улыбками. Превосходства португальцев оказалось недостаточно благодаря отличной игре Пятова", — рассказывает о поединке Record.

"У Португалии не хватило фантазии, чтобы избежать очередного фальстарта в Европе", — недовольна игрой португальской команды газета Diário de Notícias, издаваемая с 1864-го года.

"Сборная Португалии сыграла вничью с Украиной (0:0) на "Эштадиу да Луш". Это уже четвертый раз подряд, когда Португалия не может выиграть первый поединок отборочных турниров чемпионатов Европы

Роналду вернулся в сборную впервые после ЧМ-2018, где он сыграл против Уругвая. Капитан быстро понял, что этот вечер будет для его команды очень сложным.

Сборная Украины сыграла по схеме 4-1-4-1 с предельно насыщенной центральной зоной. Украинцы старались вытеснить португальцев во фланги. Опорный полузащитник Степаненко был, по сути, еще одним защитником. Но такая тактика помогла сборной Украины решить часть стоявших перед ней проблем.

Фернанду Сантуш (главный тренер сборной Португалии — прим. ред.) рано заметил, что у его команды возникли неприятности. Невишу, Карвалью и Моутинью явно не хватало креативности, чтобы внести дисбаланс в оборонительные порядки сборной Украины. Роль креативщика мог взять на себя Бернарду Силва, но футболист "Манчестер Сити" раз за разом смещался на правый фланг, теряя влияние на развитие атаки своей команды.

Отсутствие пространства и предсказуемость действий португальской команды сделали игру однообразной. Криштиану Роналду несколько раз пытался взять инициативу на себя, но иногда злоупотреблял индивидуальными действиями. Тем не менее, его удары на 24-й и 28-й минутах заставили Пятова сделать два отличных сэйва. Всего на счету Пятова было три фантастических сэйва в этом матче. До этого из-за офсайда был отменен гол Карвалью.

Когда рефери дал свисток об окончании первого тайма, появилось четкое ощущение, что Португалии нужно серьезно перестроить свою игру, чтобы добыть три очка. Ситуацию могло изменить появление на поле Рафы Силвы, но он вышел только на 62-й минуте и ничего кардинально не изменил.

Сантуш попытался усилить линию атаки благодаря выходу Диего Соузы, но хороших шансов для взятия ворот у новичка сборной Португалии не было.

Неудачный матч для Португалии, которая добавила всего одно очко в свою копилку. Ситуация должна быть исправлена уже в понедельник, когда Португалия сыграет против Сербии. Именно Сербия и Украина — команды, которые будут сражаться с Португалией за первое место в группе В", — анализирует игру Diário de Notícias.

В целом, португальские СМИ разочарованы ничьей с Украиной, которую считают неудовлетворительным результатом. Все издания отмечают вдохновенную игру 34-летнего украинского голкипера Андрея Пятова, проведшего великолепный поединок и не раз спасшего "сине-желтых" от пропущенных мячей. Португалия надеется добыть первую победу в отборе на Евро-2020 уже в ближайший понедельник, когда ей предстоит поединок с Сербией.