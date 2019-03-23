Молдова - Франция: видео голов и обзор матча (1:4)

Новости спорта: Сборная Франции разгромила Молдову в матче отборочного турнира Евро-2020.

В матче 1-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Молдовы принимала национальную команду Франции. Встреча состоялась в Кишинёве на стадионе «Зимбру» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе сборной Франции отличились нападающие Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе, а также защитник Рафаэль Варан. Результативные передачи в свой актив записали хавбеки Поль Погба, Блез Матюиди и Тома Лемар, а также Гризманн. Автором единственного гола в составе команды Молдавии стал форвард Владимир Амброс.

Во 2-м туре французы в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» сыграют с Исландией, а национальная команда Молдовы в Эскишехире на «Эскишехир Арене» встретится с Турцией. Оба матча состоятся 25 марта.

Молдова - Франция 1:4

Голы: Гризманн, 24 - 0:1, Варан, 27 - 0:2, Жиру, 36 - 0:3, Мбаппе, 87 - 0:4, В.Амброс, 89 - 1:4.

Молдова: Кошелев, Рябчук, Посмак, И.Жардан, К.Карп, Ионица, А.Антонюк (В.Амброс, 74), Чеботару, Гынсарь, Кочук (Розгонюк, 46), Николаеску (В.Дамашкан, 59).

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Курзава, Погба, Канте, Мбаппе, Гризманн (Товен, 74), Матюиди (Лемар, 74), Жиру (Фекир, 81).

Предупреждение: Домашкан 78 – Варан 34, Мбаппе 90+1