Отбор на Евро-2020: расписание матчей 23 марта

Новости спорта: Представляем расписание матчей отбора на Евро-2020, которые пройдут в субботу, 23 марта.

В субботу, 23 марта, продолжатся матчи квалификации на Евро-2020. Напомним, вчера сборная Украины сыграла стартовый матч отбора против сборной Португалии (0:0).

Сегодня же нас ожидает противостояние в восьми матчах. Испания сыграет с Норвегией, а Италия протестирует Финляндию.

Расписание матчей 23 марта|суббота

Чемпионат Европы 2020 Квалификация

группа D

16:00 Грузия - Швейцария Футбол 2

19:00 Гибралтар - Ирландия Футбол 1

группа F

19:00 Швеция - Румыния Футбол 2

19:00 Мальта - Фарерские острова

21:45 Испания - Норвегия Футбол 2

группа J

21:45 Лихтенштейн - Греция

21:45 Италия - Финляндия Футбол 1

21:45 Босния и Герцеговина - Армения

Напомним, в стартовом матче отборочного турнира футбольного чемпионата Европы-2020 сборная Англии победила дома Чехию 5:0.