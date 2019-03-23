Отбор на Евро-2020: расписание матчей 23 марта

В субботу, 23 марта, продолжатся матчи квалификации на Евро-2020. Напомним, вчера сборная Украины сыграла стартовый матч отбора против сборной Португалии (0:0).
Сегодня же нас ожидает противостояние в восьми матчах. Испания сыграет с Норвегией, а Италия протестирует Финляндию.
Расписание матчей 23 марта|суббота
Чемпионат Европы 2020 Квалификация
группа D
16:00 Грузия - Швейцария Футбол 2
19:00 Гибралтар - Ирландия Футбол 1
группа F
19:00 Швеция - Румыния Футбол 2
19:00 Мальта - Фарерские острова
21:45 Испания - Норвегия Футбол 2
группа J
21:45 Лихтенштейн - Греция
21:45 Италия - Финляндия Футбол 1
21:45 Босния и Герцеговина - Армения
Напомним, в стартовом матче отборочного турнира футбольного чемпионата Европы-2020 сборная Англии победила дома Чехию 5:0.