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Павелко: Этот результат - прекрасный показатель

Павелко: Этот результат - прекрасный показатель
12:53 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости спорта: Президент ФФУ Андрей Павелко остался доволен игрой сборной Украины.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в Facebook прокомментировал первый матч сборной Украины в рамках квалификации к Евро 2020 против Португалии.

"Отличное начало отборочного цикла Евро-2020! Я поздравляю болельщиков, команду, весь тренерский штаб в во главе с Андреем Шевченко! Особая благодарность поклонникам сборной Украины, которые создали на знаменитом стадионе Эштадио Да Луш неповторимую атмосферу в сложнейшем поединке с действующими чемпионами Европы на их поле!

Уверен, этот результат - прекрасный показатель, что наш футбол и наша страна находятся на правильном пути! Отдельное спасибо Президенту Украины Петро Порошенко, который первым поздравил нашу команду с отменным результатом! Внимание главы государства всегда очень важно для сборной Украины и осенью именно при искренней поддержке Президента страны украинская команда очень удачно выступила в Лиге наций и добилась победы в своей группе!

Теперь наши мысли и внимание всех болельщиков сборной направлены на будущую гостевую игру со сборной Люксембурга - де-факто лидером нашей группы", - написал Павелко.

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

Напомним, ранее Андрей Шевченко прокомментировал игру против Португалии.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Андрей Павелко, Евро-2020.
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