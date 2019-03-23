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Зинченко: Бернарду Силва сказал, что очень устал

Зинченко: Бернарду Силва сказал, что очень устал
12:09 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Динамомания Фото: ФФУ

Новости спорта: Александр Зинченко прокомментировал игру с португальцами.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью (0:0) в отборочном матче ЕВРо-2020 с Португалией.

"Сейчас радоваться незачем. Добыли очень важное очко, но у нас впереди еще много игр, и сейчас нет времени на восстановление.Нужно забыть этот матч и готовиться к Люксембургу. Что сказал Шевченко после игры? Я был на допинге, поэтому не могу ничего сказать.

Все знали, что у Португалии много очень качественных футболистов и как они играют дома. Где-то удача была на нашей стороне, но мы проделали очень хорошую работу без мяча. Плюс у нас был очень хороший шанс забить.

Нам нужно обратить внимание на то, что сегодня у наших ворот было очень много угловых. В большинстве случаев мы могли выбить мяч в аут или сохранить его.

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

После игры я пообщался с Бернарду Силвой, он сказал, что очень устал. Так и пообщались с ним в двух словах. Конечно, они расстроены. Моментами португальцы давали нам играть, и мы могли лучше выходить из обороны. По той тактике, с которой они играли, у нас было преимущество в середине поля. Присутствовал брак в простых ситуациях. Было бы здорово, если бы Мораес забил", - сказал Зинченко.

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Сборная Украины, Евро-2020, Новости футбола, Александр Зинченко.
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