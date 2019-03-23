Пятов: Начали неплохо первые 15 минут, а потом начались ошибки

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью с Португалией (0:0).
– Роналду пробивал в первом тайме. Казалось, чуть мягче поставь руку – и все.
– Ну, сработало. Рефлекс, хорошо, что так.
– Считал, сколько сэйвов сделал?
– Нет, не считал. Для меня главное, чтобы команда не проиграла.
– Насколько трудно морально было?
– Первая игра и сразу против такого соперника. Надеюсь, это придаст нам уверенности. Начали неплохо первые 15 минут, а потом начались ошибки, начали меньше владеть мячом. Конечно, довлел результат, боялись ошибиться. Думаю, со временем наберемся уверенности.
– Как игра Португалии?
– Мы и готовились к такой игре. Они в основном делали передачи с фланга, но хорошо играла защита.
– Долго тянулись последние минуты игры?
– Нет, абсолютно нормально. Нам Андрей Николаевич в перерыве сказал, что нужно продолжать в том же духе и ждать своего шанса. У нас было пара моментов хороших.
– Следующий матч с Люксембургом.
– Поверьте, нелегко будет. Играли с ними, они доставили нам очень много проблем. Последняя Лига наций показала, что команда умеет играть в футбол.