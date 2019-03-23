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Пятов: Начали неплохо первые 15 минут, а потом начались ошибки

Пятов: Начали неплохо первые 15 минут, а потом начались ошибки
13:07 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Трибуна

Новости спорта: Герой матча Португалия - Украины Андрей пятов прокомментировал игру.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью с Португалией (0:0).

– Роналду пробивал в первом тайме. Казалось, чуть мягче поставь руку – и все.

– Ну, сработало. Рефлекс, хорошо, что так.

– Считал, сколько сэйвов сделал?

– Нет, не считал. Для меня главное, чтобы команда не проиграла.

– Насколько трудно морально было?

– Первая игра и сразу против такого соперника. Надеюсь, это придаст нам уверенности. Начали неплохо первые 15 минут, а потом начались ошибки, начали меньше владеть мячом. Конечно, довлел результат, боялись ошибиться. Думаю, со временем наберемся уверенности.

– Как игра Португалии?

– Мы и готовились к такой игре. Они в основном делали передачи с фланга, но хорошо играла защита.

– Долго тянулись последние минуты игры?

– Нет, абсолютно нормально. Нам Андрей Николаевич в перерыве сказал, что нужно продолжать в том же духе и ждать своего шанса. У нас было пара моментов хороших.

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

– Следующий матч с Люксембургом.

– Поверьте, нелегко будет. Играли с ними, они доставили нам очень много проблем. Последняя Лига наций показала, что команда умеет играть в футбол.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Андрей Пятов, Евро-2020.
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