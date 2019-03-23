Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Пулев нокаутировал Дину
Пулев нокаутировал Дину
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин

Месси травмировался и не сыграет матч с Марокко

Месси травмировался и не сыграет матч с Марокко
14:13 Сб, 23 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Аргентинский нападающий Лионель Месси принял участие в товарищеском матче сборной в поединке против сборной Венесуэлы (1:3) и провел на поле все 90 минут.

Как сообщает официальный сайт Барселоны, вингер пропустит ближайший матч своей сборной против команды Марокко, так как 31-летний футболист чувствует дискомфорт в паху.

Таким образом, сумма оклада сборной Аргентины от марокканской федерации снизится с 969 тыс евро до 528 тыс евро. Одной из главных причин проведения данного товарищеского матча было желание Федерации футбола Марокко, чтобы в игре принял участие Месси.

Месси вернулся в сборную Аргентины (Видео)

Матч Марокко — Аргентина состоится 26 марта, во вторник в марокканском городе Танжер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пулев нокаутировал Дину
02 Биатлон. Вирер выиграла малый "Хрустальный глобус" в зачете гонок преследования
03 Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
04 Шахтер сделал промо к матчу с Динамо в стиле Игры престолов (Видео)
05 UFC Fight Night 148: Результаты боев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь