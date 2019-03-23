Месси травмировался и не сыграет матч с Марокко

Новости спорта: Аргентинский нападающий Лионель Месси принял участие в товарищеском матче сборной в поединке против сборной Венесуэлы (1:3) и провел на поле все 90 минут.

Как сообщает официальный сайт Барселоны, вингер пропустит ближайший матч своей сборной против команды Марокко, так как 31-летний футболист чувствует дискомфорт в паху.

Таким образом, сумма оклада сборной Аргентины от марокканской федерации снизится с 969 тыс евро до 528 тыс евро. Одной из главных причин проведения данного товарищеского матча было желание Федерации футбола Марокко, чтобы в игре принял участие Месси.

Матч Марокко — Аргентина состоится 26 марта, во вторник в марокканском городе Танжер.