Лидер Челси Азар назвал лучших футболистов современности

Новости спорта: Бельгиец назвал футболистов, игра которых ему нравится.

Полузащитник лондонского Челси и сборной Бельгии Эден Азар высоко оценил качество игры египетского форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха.

"Мне нравится Модрич, несмотря на то, что он больше полузащитник, чем я. Еще я восхищаюсь игрой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Мохамед Салах один из моих близких друзей. Он творит невероятные вещи на поле. Всегда стараюсь брать пример с таких игроков и выводить свою игру на их уровень", - приводит слова Азара NBC Sports

Отметим, что в текущем сезоне АПЛ 28-летний Азар забил 13 мячей в 29 матчах за Челси. 26-летний Салах стал автором 17 голов в 31 матче за Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что Реал после возвращения Зидана сделал очередное предложение Азару.