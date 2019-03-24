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Футболист Челси стал самым молодым дебютантом сборной Англии

Футболист Челси стал самым молодым дебютантом сборной Англии
21:24 Вс, 24 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Нападающий Каллум Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом сборной Англии

Нападающий лондонского Челси Каллум Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом сборной Англии в ее истории.

В матче против Чехии (5:0) Хадсон-Одои заменил на 70-й минуте Рахима Стерлига. Нападающий сыграл в возрасте 18 лет 135 дней. Прежним рекордсменом был Данкан Эдвардс, дебютировавший за сборную Англии в возрасте 18 лет 183 дней.

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за Челси 16 матчей и отличился 4 голами.

Англия - Чехия: лучшие моменты матча (Фото)

Напомним, ранее сообщалось, что Хадсон-Одои получил свой первый вызов в национальную сборную Англии.

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Сборная Англии, Футбол, Новости футбола, Каллум Хадсон-Одои.
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