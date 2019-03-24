Наполи нашел потенциальную замену Кулибали

Новости спорта: Защитник Борнмута Натан Аке может продолжить карьеру в Италии.

Наполи нацелился на защитника Борнмута Натана Аке, утверждает La Gazzetta dello Sport. Неаполитанцев не отпугивает даже то, что Вишенки потребуют за защитника как минимум 30 миллионов евро.

24-летний защитник всю взрослую карьеру провел в Англии. Он принадлежал Челси, но на правах аренды выступал за Рединг, Уотфорд и Борнмут. Вишенки выкупили голландца за 22,8 миллиона евро.

Аке является ключевым игроком команды Эдди Хау. В нынешнем сезоне он сыграл в 31 матче Премьер-лиги и забил при этом три гола. Борнмут с 38 очками идет на 12-м месте в АПЛ.

Аке, способный сыграть не только в центре, но и слева в обороне, а также в опорной зоне, провел 10 матчей за сборную Нидерландов.

Наполи нужно усиление, чтобы сократить качественное отставание от Ювентуса. В нынешнем сезоне неаполитанцы после 28 туров отстают от туринцев на 15 очков.