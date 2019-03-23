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Матч Первой лиги Агробизнес - ПФК Сумы не состоится

Матч Первой лиги Агробизнес - ПФК Сумы не состоится
14:35 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сумы получат технической поражение и на шаг приблизятся к снятию с соревнований.

Матч 19-го тура в Первой лиге Агробизнес — ПФК Сумы не состоялся. Сумчане в Волочиск не доехали, сославшись на организационные проблемы. Теперь дело за КДК ФФУ, которое обязано присудить гостям первую баранку. В случае, если в следующем туре Сумы не сумеют принять Волынь, то за второй не сыгранный матч команде будет грозить снятие с соревнований.

А такое развитие событий вполне вероятно, ведь ни один из заявленных этим клубов стадионов не имеют соответствующей лицензии от ФФУ на этот год. Речь идёт о сумском Юбилейном и стадионе в Ахтырке. Остаются вопросы и по оплате аренды этих арен за осеннюю часть сезона — говорят, существуют большие долги перед стадионом Юбилейный.

Более того, по информации Sport Arena, клуб не подал заявку на прохождение аттестации для участия в Первой лиге, что обязан был сделать до конца ноября минувшего года. Таким образом, клуб рискует не принять участия в новом сезоне.

Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу

Что касается Агробизнеса, то команда не отказалась открыть весенний сезон даже несмотря на невозможность игры с соперником. В день матча на официальном сайте клуба появилось сообщение, что команда приглашает болельщиков на встречу с командой. Желающих собралось несколько тысяч. Фанаты получили на память программки, выпущенные к матчу, сфотографировались с командой и посмотрели двухсторонку своих любимчиков.

Агробизнес де-факто получает три очка, покидает предпоследнее место и потенциально опережает Рух, который свой матч сыграет сегодня в 16:00. Следующий матч команда Андрея Донца проведет 28 марта на выезде против Днепра-1.

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Футбол, ПФЛ, Первая лига, Новости футбола, ПФК Сумы.
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