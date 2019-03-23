"Фонсека помог": Марлос - о матче против Португалии

Новости спорта: Тренер Шахтера дал ценные советы сборной Украины.

Украина на выезде сыграла вничью с Португалией в первом матче отбора на Евро-2020.

«Для нас это хорошие результат. Мы знали, что игра будет тяжелой, мы знали, насколько хороша Португалия и мы приехали, чтобы завоевать это очко», — цитирует Марлоса Sapo.pt.

«Это важная ничья, учитывая качество португальской сборной. Мы покидаем страну с высоко поднятой головой, потому что смогли остановить одну из лучших атак в Европе».

«Мы собирались играть в свой футбол в Португалии – владеть мячом и атаковать. Но это сложно, когда ты играешь против такого соперника. Украина – не защитная команда, мы пытались играть, но Португалия давила. Андрей Пятов выдал прекрасный матч».

«Мы постараемся выйти на чемпионат Европы. У нас очень сложная группа, а матч против Португалии был сложнейшим. Думаю, это отличное начало отборочного турнира».

«Паулу Фонсека – отличный тренер. Он дал нам некоторые ценные указания, так как в нашей команде очень много игроков Шахтера. Мы ими воспользовались, и это помогло остановить Португалию».

Следующий поединок сборная Украины проведет 25 марта на выезде против лидера группы – Люксембурга, обыгравшего Литву 2:1.