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Ващук о матче Португалия - Украина

Ващук о матче Португалия - Украина
15:05 Сб, 23 Март 2019 Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Владислав Ващук доволен уровнем игры сборной Украины.

Экс-футболист сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук прокомментировал первый матч сборной Украины в рамках квалификации к Евро 2020 против сборной Португалии.

"Мне очень понравилась как игра, так и отношение наших парней к этому матчу, они играли на пределе своих возможностей. Только так мы сможем отбирать очки у лидеров нашей группы.

В матче с Люксембургом нашим ребятам будет в два раза сложнее чем с Португалией. Сейчас главное - хорошо отдохнуть и восстановиться. Несмотря на омоложение коллектива, команда показывает хорошую игру и выполняет тренерские задачи.

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

Что касается защитной линии, то с уверенностью могу сказать, что мы нашли тех, кто сможет качественно защищать наши ворота. И не важно, какие клубы представляют эти игроки", - сказал Ващук.

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Сборная Украины, Футбол, Владислав Ващук, Новости футбола.
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