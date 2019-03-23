Ващук о матче Португалия - Украина

Новости спорта: Владислав Ващук доволен уровнем игры сборной Украины.

Экс-футболист сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук прокомментировал первый матч сборной Украины в рамках квалификации к Евро 2020 против сборной Португалии.

"Мне очень понравилась как игра, так и отношение наших парней к этому матчу, они играли на пределе своих возможностей. Только так мы сможем отбирать очки у лидеров нашей группы.

В матче с Люксембургом нашим ребятам будет в два раза сложнее чем с Португалией. Сейчас главное - хорошо отдохнуть и восстановиться. Несмотря на омоложение коллектива, команда показывает хорошую игру и выполняет тренерские задачи.

Что касается защитной линии, то с уверенностью могу сказать, что мы нашли тех, кто сможет качественно защищать наши ворота. И не важно, какие клубы представляют эти игроки", - сказал Ващук.